ನಿಮ್ಮ ಉಗುರಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ಆ 'ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರ'ದ ರಹಸ್ಯವೇನು? ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ನೀಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿವು!

ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಯಂತ್ರ. ಯಾವುದಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಬದಲು, ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತ್ವಚೆ ಅಥವಾ ಕೂದಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಆದರೆ, ಎಂದಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಉಗುರಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಗುರುತು ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲುನುಲಾ (Lunula) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಗುರುತು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನೇ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತದೆ!

ಏನಿದು ಲುನ್ಯುಲಾ?

ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಲುನ್ಯುಲಾ’ ಎಂದರೆ ‘ಸಣ್ಣ ಚಂದ್ರ’ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಕೇವಲ ಉಗುರಿನ ವಿನ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಇದು ಉಗುರು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲ ಭಾಗ ಅಥವಾ ‘ನೈಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್’ನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವು ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೀವನಶೈಲಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?

ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಿಳಿ ಲುನ್ಯುಲಾ: ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡರೆ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಲುನ್ಯುಲಾ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವುದು: ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಈ ಗುರುತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ (Anemia), ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ದಣಿವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಿದು.

ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ: ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಲುನ್ಯುಲಾ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಇದು ಅತಿಯಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಒತ್ತಡದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಅತಿಯಾದ ಗಾತ್ರ: ಲುನ್ಯುಲಾ ಉಗುರಿನ ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಉಗುರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಲುನ್ಯುಲಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ:

ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ: ಕಬ್ಬಿಣದಂಶ (Iron), ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ B12 ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಇದು ಉಗುರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.

ಹೈಡ್ರೇಶನ್: ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 8-10 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಉಗುರುಗಳು ಒಣಗಿ, ಲುನ್ಯುಲಾ ಮಂಕಾಗಬಹುದು.

ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಅತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ಉಗುರುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.

ಕೊನೆಯ ಮಾತು: ಉಗುರುಗಳು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ಭಾಗವಲ್ಲ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ 'ಮಿರರ್' ಇದ್ದಂತೆ. ಹಾಗೆಂದು ಕೇವಲ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಯಾವುದೋ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ!