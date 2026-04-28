Bengaluru House Hunting: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹುಡುಕುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಡಿಗೆ ದರಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.&nbsp;

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹುಡುಕುವುದು ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗುಪ್ತಾ ಎಂಬ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ (HSR) ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪಟ್ಟ ಪಾಡು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಬಾಡಿಗೆ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸವಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಲೀಕರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಸಮಯವಿದೆ. ಈ ತುರ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಉಳಿಯಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹುಡುಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರ ಬಜೆಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹15,000 ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 1BHK ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವವು ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು.

1BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹25,000

"ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 1BHK ಮನೆಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ₹25,000 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ (Fully Furnished), ಅದರ ಬಾಡಿಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ₹50,000 ವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅದು ಬಾಡಿಗೆಯಂತೆ ಕಾಣದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭ ಶೂನ್ಯ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತು, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಏರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಅಲೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹುಡುಕುವುದು ಒಂದು 'ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ಕೆಲಸ' (Full-time job) ಇದ್ದಂತೆ. ಇದು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜರ್ಜರಿತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಕೇವಲ ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಇರುವ ಮನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಉಳಿಯುವ ಅಲ್ಪ ಹಣ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಬರೀ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇನೋ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಬೆಂಬಲ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂಗಡ ಹಣ (Deposit) ಪಡೆಯುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು "ಮನೆ ಹುಡುಕಾಟವು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹಣವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಕೇವಲ ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಕೋರಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಸರ್ಜಾಪುರದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಸಿಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ 'ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್' ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನೂ ಮಾಲೀಕರು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

