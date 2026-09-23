ನಿಯಮಿತವಾಗಿ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದವರು ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
Heart attack during exercise and prevention tips: ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಆಗುವ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್:-
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬೇಕು, ದೇಹವನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕರು ಜಿಮ್, ರನ್ನಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮವೇ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದವರು ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುವಿಗೆ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಸುವ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಹೃದಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿ ಹೃದಯವು ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಿರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರ?
ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ರಚನೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ತೀವ್ರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೊರಬರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವಿನ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು, ತಲೆತಿರುಗುವುದು, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಅಸಹಜವಾಗಿರುವ ಅನುಭವ, ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಾಸ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ ಅಥವಾ ಅಡಚಣೆ ಇದ್ದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ರಕ್ತಪೂರೈಕೆ ಸಾಕಾಗದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಇರಬಹುದು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದವರು ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರೀ ತೂಕ ಎತ್ತುವುದು, ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಧೂಮಪಾನ, ನಿಕೋಟಿನ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಉತ್ತೇಜಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಕೆಲವರು ವರ್ಕ್ಔಟ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಫೀನ್ ಇರುವ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಿ-ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದ ಮೇಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿ-ವರ್ಕ್ಔಟ್ ರೂಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ‘ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ’ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬದಲು, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ, ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ದೇಹ ನೀಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವೈದ್ಯರೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.