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- ಶಾಕಿಂಗ್..! ಇದು ನಿಜ.. 7 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ರೆಡಿ; ಏಕೆ..? ಏನಿದು ಮ್ಯಾಟರ್?
ಶಾಕಿಂಗ್..! ಇದು ನಿಜ.. 7 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ರೆಡಿ; ಏಕೆ..? ಏನಿದು ಮ್ಯಾಟರ್?
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಂತಾ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಸವಾಲೊಂದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 7 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಏಕೆ ಮತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ರೆಡಯಾಗಿದ್ದಾರೆ?
Samantha Ruth Prabhu new Responsibility: ತಾಯ್ತನದ ಖುಷಿಯ ನಡುವೆಯೇ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ!
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಖುಷಿಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಂತಾ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಸವಾಲೊಂದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಾಕಶಾಲೆಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ‘ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಚೆಫ್ ತಮಿಳು’ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಂತಾ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲವೊಂದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು IANSಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಬರಬೇಕಿದ್ದರೂ, ಸಮಂತಾ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಂತಾ ಇದೀಗ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಟಿ, ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರುವ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ‘ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಚೆಫ್ ತಮಿಳು’ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾದ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಸದಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ? ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಳಗಿದ್ದಾರೆ? ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಮಂತಾ ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಮಿಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು, ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಶೋನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೇ ಕುತೂಹಲ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಟಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ಬನಿಜಯ್ ಏಷ್ಯಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಚೆಫ್ ತಮಿಳು’, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ‘ಮಾಸ್ಟರ್ಚೆಫ್’ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೋನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಮುಖಗಳು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ಸಮಂತಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಂತಾ, ಜೀವನದ ಈ ವಿಶೇಷ ಹಂತದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಚೆಫ್ ತಮಿಳು’ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೋನಿ ವಿಝಾ ಹಾಗೂ ಸೋನಿ ಲಿವ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ, ತಮಿಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಅಡುಗೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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