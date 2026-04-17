Snoring health risks: ಗೊರಕೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಶಬ್ದವಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುತ್ತಿರುವುದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು? ಈ ಬೃಹತ್ ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? "ಪಾಪ, ದಿನವಿಡೀ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇ ಅಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಡುವುದು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೊರಕೆಯ ನಡುವಿರುವ ಭಯಾನಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ (Obstructive Sleep Apnea - OSA) ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತೀವ್ರವಾದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಾಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 71 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ (OSA) ಎಂದರೇನು?
ಇದು ನಿದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಡಿಲಗೊಂಡು, ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಆಡದೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತು ಹೋಗಿ, ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಉಸಿರಾಟ ಸಿಗದೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದಂತಾಗುವುದು, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತೀವ್ರವಾದ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ದಿನವಿಡೀ ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ತು ಆವರಿಸುವುದು.
ಬೊಜ್ಜು- ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ
ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ತೂಕಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧಕಿ ಮತ್ತು ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಹ-ಲೇಖಕಿ ಹೀದರ್ ಫಿಟ್ಜ್ ಕೇ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಬಳಲುವವರಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ರಿಂದ 70 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಅತಿಯಾದ ತೂಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲಕಾಯದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕ ಇರುವವರಿಗಿಂತ ದಪ್ಪ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಆಳವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 29 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ 20,300 ರೋಗಿಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು, 97,412 ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಂತರ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಲಾಗದ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 57.2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು (11,613 ಜನರು) ತೀವ್ರವಾದ ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈವರೆಗೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಯನ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೀದರ್ ಫಿಟ್ಜ್ ಕೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Disclaimer: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ವೃತ್ತಿಪರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.