ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮಡಚುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ!
Don't fold bed immediately: ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಸ್ತು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮಡಚುವುದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು!
30 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಬೇಕು
ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವುದು ಶಿಸ್ತಿನ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಡ್ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು (Making the bed) ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಮಡಚುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ
ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ತೇವಾಂಶವು 'ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ಸ್' (Dust Mites) ಎಂಬ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಮಡಚಿಟ್ಟರೆ, ಆ ತೇವಾಂಶವು ಒಳಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭ
ನಾವು ಎದ್ದ ನಂತರ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಮಡಚದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡುವುದರಿಂದ (Unmaking the bed), ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಹಾಸಿಗೆಗೆ ತಗುಲುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವು ಆರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ಸ್ಗಳು ಬದುಕಲು ತೇವಾಂಶ ಬೇಕೇಬೇಕು, ಒಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವು ಬದುಕಲಾರವು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೀನು, ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ದದ್ದುಗಳಂತಹ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಯಾವಾಗ ಮಡಚಬೇಕು?
*ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಣೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಒಳಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ.
*ನೀವು ತಯಾರಾದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ
*ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
*ನೀಟಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ತಗುಲಲು ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ.
