ಮಲಗುವಾಗ ಬೆಡ್ರೂಂ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತೀರಾ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ!
Melatonin and sleep: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಬೆಡ್ರೂಂ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಡುವುದು ನಿಮಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತೆರೆದಿಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕೇ?
ನಾವು ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರಲು ರಾತ್ರಿಯ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಮಲಗುವಾಗ ಕೋಣೆಯ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ
ನಿದ್ರೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..
ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿರುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಮೆಲಟೋನಿನ್' (Melatonin) ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ಬೇಗನೆ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದರೆ ಹೊರಗಿನ ಬೆಳಕು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ
ಹಜಾರದಲ್ಲಿ (Hall) ಇತರರು ಮಾತನಾಡುವ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಶಬ್ದವು ಬೆಡ್ರೂಂ ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಪೂರಕ.
ಸ್ಥಿರ ತಾಪಮಾನ
ಎಸಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿಯು ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವುದು ಸಹಕಾರಿ. ಮಲಗಲು ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 22 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಖವು ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಬರದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಬಲ್ಲವು. ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು
ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿದಾಗ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ (Ventilation), ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಗಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಮಲಗುವುದೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
