ಗಡ್ಡ ಬಿಳಿಯಾಗುವುದು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸರಳಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಿಳಿಯಾದ ಗಡ್ಡವನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ..
ಗಡ್ಡದ ಅಕಾಲಿಕ ನರೆ: ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೌವನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ!
ಇಂದಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಗಡ್ಡ' (Beard) ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಕೂದಲಲ್ಲ, ಅದು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಸುಂದರವಾದ, ದಟ್ಟವಾದ ಕಪ್ಪು ಗಡ್ಡ ಬಿಡುವುದು ಇಂದಿನ ಬಹುತೇಕ ಯುವಕರ ಕ್ರೇಜ್. ಆದರೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲೊಂದು ಇಣುಕಿದರೆ? ಆ ಕ್ಷಣದ ಆತಂಕ ಹೇಳತೀರದು. 25 ಅಥವಾ 30ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಗಡ್ಡ ಬಿಳಿಯಾಗುವುದು (Premature Graying) ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವೇ ಹೊರತು, ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಚಿವುಟಿ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು? ಬನ್ನಿ, ಈ ಕುರಿತು ಆಪ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸೋಣ.
ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಂದಿನ ಮರ್ಮವೇನು?
ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು 'ಮೆಲನಿನ್' ಎಂಬ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ಕೂದಲು ತನ್ನ ರಂಗನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೂದು ಅಥವಾ ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ; ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಈ 'ವಿಲನ್'ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ!
ಒತ್ತಡದ ಬದುಕು: ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಇಲಿ ಓಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ಅತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾದಾಗ ದೇಹವು 'ನೊರ್ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್' ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಕಾಂಡಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ: ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸತ್ವಗಳಿಲ್ಲ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12, ಡಿ3 ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯು ಗಡ್ಡದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಧೂಮಪಾನದ ವ್ಯಸನ: ಧೂಮಪಾನವು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗದೆ ಕೂದಲು ಬೇಗನೆ ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರದ ಹಾದಿ: ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಹೀಗಿರಲಿ
ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:
ಆಹಾರವೇ ಮದ್ದು: ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು (ಬಾದಾಮಿ, ಅಕ್ರೋಟ್) ಇರಲಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಿ: ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 20 ನಿಮಿಷ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ (7-8 ಗಂಟೆಗಳು) ಕೂದಲಿನ ಕೋಶಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆರೈಕೆ: ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಆಯುರ್ವೇದ ಅಥವಾ ಹರ್ಬಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ಗಡ್ಡ ಬಿಳಿಯಾಗುವುದು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ 'ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್'. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು (Trichologist) ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನೆನಪಿಡಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣದಿಂದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೌವನವೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಮರ!