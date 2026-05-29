ಔಷಧಿ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ 'ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ' ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು ತರಬಹುದು: ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಬೇಡಿ!
ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಲೆನೋವು, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಸುಸ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ 'ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್' ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗುವುದು. ಆದರೆ, ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಈ ಔಷಧಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕಪಟ ಶತ್ರುಗಳಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ (Side Effects) ಬೀರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
1. ಸ್ವಯಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ (Self-Medication): ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಂಬ ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್!
ಅನೇಕರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಖರೀದಿಸಿ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು (Painkillers) ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಬಳಸುವುದು ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ (Liver) ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿಗಳ (Kidney) ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೋವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ವೈಫಲ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
2. ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು: ಕಾಯಿಲೆ ಮರುಕಳಿಸುವ ಆತಂಕ!
ಮಧುಮೇಹ (Diabetes) ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (BP) ಇರುವವರು ಕೆಲವು ದಿನ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ, "ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಾವಾಗಿಯೇ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಪ್ಪು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಯಿಲೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಪೂರ್ಣ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಔಷಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತೆ ಆಗಬಹುದು.
3. ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯ!
ಪ್ರತಿ ಔಷಧಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ (Empty Stomach) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ಊಟದ ನಂತರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಎದೆಯುರಿ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆರೆಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಅನೇಕರು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರ 'ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್' (Expiry Date) ಗಮನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷವನ್ನು ನೀಡಿದಂತೆ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ.
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟಿಪ್ಸ್:
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಔಷಧಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ (Prescription) ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲಾರಾಂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಸೆದುಬಿಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೇ ಮೊದಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ!