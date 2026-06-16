ರಾತ್ರಿಯ ನಿಶ್ಯಬ್ದತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೋ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇವು ದೆವ್ವಗಳೇ ಅಥವಾ ಭ್ರಮೆಗಳೇ? ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತುಇಡೀ ದಿನ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಯಾರೋ ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ?
ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯ, ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಮೌನ, ಮತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಹೀಗೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಇತರರು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೆವ್ವಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವೆಲ್ಲಾ ಇವೆಯೇ? ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ? ನೋಡೋಣ.
ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?
ಒತ್ತಡವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೆದುಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲು ಸಂಕೇತ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದಗಳು ಸಹ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಫ್ಯಾನ್, ಕಿಟಕಿ ಅಲುಗಾಡುವ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಬೀಳುವ ಶಬ್ದವು ಭಯಾನಕವೆನಿಸಬಹುದು. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು "ಹೈಪರ್ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಭ್ರಮೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯೂ ಒಂದು ಕಾರಣ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಬಳಕೆ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಜನರ ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಜನರು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ. ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ನೆರಳುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯ ಭ್ರಮೆಗಳಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನಿಮಗೆ ಭಯವಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
- ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 6-7ಗಂಟೆ ನಿದ್ಯೆ ಅಗತ್ಯ,
- ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
- ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ
- ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು (ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್)ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.