ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಕಂಡರೂ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ತೆರುವಂತೆ ಇರಬಾರದು. ಒಂಟಿತನ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸೌಮ್ಯ ವಿಷದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಜಾಣತನ!
ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಶೇಷ: ‘ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್’ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂಟಿತನದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರ!
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು. ಅಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ 'ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್' (WFH) ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಓಡುವ ಅವಸರವಿಲ್ಲ - ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕರಾಳ ಸತ್ಯ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರೆಶನ್?
ಮನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತಮಗೇ ತಿಳಿಯದಂತೆ 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ' ಅಥವಾ ಒಂಟಿತನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಇಂದು ಕೇವಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ "ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬಿತ್ತುತ್ತಿದೆ.
ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಹೇಳುವ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸತ್ಯ
ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ:
ಶೇಕಡಾ 58 ರಷ್ಟು ಜನರು ದಿನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡದೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಶೇಕಡಾ 72 ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಡೀ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತತವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ತೀವ್ರ ಖಿನ್ನತೆಗೆ (Depression) ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕಚೇರಿ ವಾತಾವರಣದ ಕೊರತೆ
ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೇವಲ ಕೆಲಸವಷ್ಟೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ನೇರ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ನಡುವಿನ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾತಾವರಣವಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವಿನ ಗೆರೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಪರಿಹಾರವೇನು?
ನೀವು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:
ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಯಿರಿ: ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಬದಲು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಅಥವಾ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.
ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ: ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರವಲ್ಲದೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ.
ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆ: ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷ ಹೊರಗೆ ನಡೆದಾಡಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಬಲ್ಲದು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಕಂಡರೂ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಒಂಟಿತನ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸೌಮ್ಯ ವಿಷದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.