ನಟಿ ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆಗೆ 22ಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಬೋರಾಯ್ತಾ? ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರುವ ಯುವಕರ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು?
actress sanchita ugale death : ಹೊಸ ಕನಸು ಬೆನ್ನೇರಿ, ಟ್ರಿಪ್, ಪಾರ್ಟಿ, ಜಾಬ್ ಅಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯುವಕರ್ಯಾಕೆ ಜೀವ ಮುಗಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ
ನಟಿ ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 22 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ನಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರುವ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುವಕರು ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಅಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೇಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಯುವಕರ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ (NCRB) ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ 14,488 ಯುವಕರು ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಇದು 2023 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 4.3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿಢೀರನೆ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ.ದೆಹಲಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನ ಮನೋವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಗಳು, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾರಣ
ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಅವರು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯುಗ. ಜನರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯುವಕರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ವಿನಃ ಸ್ನೇಃಹಿತರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಬಳಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ ಖಿನ್ನತೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಹೊರಗೆ ಸಂತೋಷ ಒಳಗೆ ನೋವು
ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂದೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. =ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖಿತರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೊರಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನ ಒಳಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ನಬೋವಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರಬಹುದು. ಖಿನ್ನತೆಯು ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಖಿನ್ನತೆ
ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಖಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಖಿನ್ನತೆಯು ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಖಿನ್ನತೆಯು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಖಿನ್ನತೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ತಾರ್ಕಿಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಅರ್ಥಹೀನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.
ಖಿನ್ನತೆ ಹೀಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ
ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸುವ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುವ, ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ, ಸ್ವತಃ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲಸ್ಯ ಅನುಭವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು.ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ನೀಡಿ. ಮೊದಲು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೋವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ.
ಟೆಲಿಮಾನಾಸ್ ನಿಂದ ಸಹಾಯ
ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಟೆಲಿಮಾನಸ್ನಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಲಿಮಾನಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳು, ವಾರದ 7 ದಿನಗಳು ಉಚಿತ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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