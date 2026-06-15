ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಮಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಹೃದಯಾಘಾತ' (Heart Attack) ಎಂದು ಕರೆದರೂ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು 'ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ' ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ (Cardiac Arrest) ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲರ್ ‘ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ’: ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೀತಿ, ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ!

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ಆರೋಗ್ಯ ವರದಿ:

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನೆಮಾ ತಾರೆಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕರವರೆಗೆ, ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಮಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಹೃದಯಾಘಾತ' (Heart Attack) ಎಂದು ಕರೆದರೂ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು 'ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ' ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ (Cardiac Arrest) ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 30 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ. 13ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶ ಹೊರಬಂದಿದೆ.

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ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಹೃದಯಾಘಾತ ಎನ್ನುವುದು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ, ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನವು ಹೃದಯದ 'ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ'ಯಲ್ಲಿನ ದೋಷವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯವು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಬಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಮೆದುಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ.

ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು?

ಭಾರತೀಯ ಹೃದಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯರು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿಯೇ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕಿರಿದಾದ ರಕ್ತನಾಳಗಳು, ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಹೃದಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

ನಿರಂತರ ಎದೆ ನೋವು: ಕೇವಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಎದೆ ನೋವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಭಾರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ ಅಥವಾ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕೂಡಲೇ ECG ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು: ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವುದು ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಏರಿಳಿತದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗಬಹುದು.

ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ: ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಉಸಿರು ಬಿಡಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವುದು ಹೃದಯದ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

ಅತಿಯಾದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ: ವಿಪರೀತ ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಲೆ ತಿರುಗುವಂತಾಗುವುದು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

ವೇಗದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ: ಹೃದಯವು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ (Palpitations), ಅದು ಹೃದಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? (CPR ಮಹತ್ವ)

ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲ 4 ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗೆ ಸಿಪಿಆರ್ (CPR - Cardiopulmonary Resuscitation) ನೀಡುವುದರಿಂದ ಬದುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ 'ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲರ್'ನಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗಬಹುದು. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಜಾಣತನ.