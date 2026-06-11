Health Benefits: ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ vs ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿಕಾಯಿಯೂ (Chilli) ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಗತ್ಯ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ, ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಆಹಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಹಸಿರಾಗಿರುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು' ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿವೆ.
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಶೂನ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ತೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬಲಿತು, ಕೆಂಪಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳೇ. ಒಣಗಿದಾಗ, ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನಂಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕೆಂಪು ಮೆಣಸನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆಯ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಆಂತರಿಕ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೂ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
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