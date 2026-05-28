Health Tips: ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗಿ ಮಗುವಿನಂತೆ ನಿದ್ರಿಸಿ!
ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆವರಿನ ಕಾಟವಾದರೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ. ಎಷ್ಟೇ ದಣಿದು ಬಂದರೂ, ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಮೈಯೊಳಗಿನ ಕಾವು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಆತಂಕ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಫ್ಯಾನ್, ಎಸಿಗಳ ಗಾಳಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಂಪೆನಿಸಿದರೂ, ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಯುರ್ವೇದವು ಸೂಚಿಸಿದ 'ಶ್ರೀಗಂಧ'ದ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ.
ಶ್ರೀಗಂಧ ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬಾರದೆ ಪರದಾಡುವವರು ಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಹಣೆಯ ಮೇಲಿರಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಲೇಪನ:
ನಮ್ಮ ಎರಡು ಹುಬ್ಬುಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ 'ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ' ಅಥವಾ 'ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನ ಚಕ್ರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನರಮಂಡಲದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು.
ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ: ಇಡೀ ದಿನದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಯೋಚನೆಗಳು ಮೆದುಳಿನ ನರಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿರುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹಣೆಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ನರಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಶ್ರೀಗಂಧದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಂಪು ಗುಣವು ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಾದಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಹಚ್ಚುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹದ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣತೆಯು ಪಾದಗಳ ಅಡಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಪಾದಗಳು ತಂಪಾಗಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ದೇಹವು ನಿರಾಳವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉರಿ ಪಾದಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಉರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಪಾದದ ಅಡಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಣೆ: ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಉತ್ತಮಗೊಂಡು ದೇಹಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರವಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ (Sleep Interruption) ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ:
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಪುಡಿಗಿಂತ, ಶುದ್ಧ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕೊರಡನ್ನು ತೇಯ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ಶ್ರೀಗಂಧದ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ (ಪನ್ನೀರು) ಬೆರೆಸಿ.
ಇದನ್ನು ಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳ ಅಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ.
ಪೇಸ್ಟ್ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಮಲಗಿ.
ಈ ಸರಳ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು 'ಇನ್ಸೋಮ್ನಿಯಾ' ಅಥವಾ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮುಕ್ತವಾದ ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಮಗುವಿನಂತಹ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
