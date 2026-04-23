ವಾಹ್.. ಕೇವಲ 150 ರೂ.ಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ! ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸೀರೆ ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತದ ಈ 3 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೇ ಬೆಸ್ಟ್
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೀರೆಗಳೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಹಬ್ಬವಿರಲಿ, ಮದುವೆಯಿರಲಿ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಇರಲಿ ಸೀರೆ ನೀಡುವ ಅಂದವೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಆಭರಣವಿದ್ದಂತೆ. ಮದುವೆಯ ಸೀಸನ್ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂತೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಣ್ಣು ಮೊದಲು ಬೀಳುವುದೇ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ. ಇಂದಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿ ಮತ್ತು ರಿಚ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಹಣ ಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ನೀವು ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ದುಬಾರಿ ಬನಾರಸಿ, ಕಾಂಜೀವರಂ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನರ್ ಸೀರೆಗಳು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೀಡುವ ಆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ವರ್ಗಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಕ್, ದೆಹಲಿ
ದೆಹಲಿಯ ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಕ್ ಕೇವಲ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬನಾರಸಿ, ರೇಷ್ಮೆ, ಕಾಟನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಉಡುವ ಡಿಸೈನರ್ ಸೀರೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿನಾರಿ ಬಜಾರ್, ಕತ್ರಾ ನೀಲ್ ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದರದಲ್ಲೇ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಸೀರೆಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9:00 ವರೆಗೆ. (ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ).
2. ಬುರ್ರಾ ಬಜಾರ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
ಬೆಂಗಾಲಿ ಕೈಮಗ್ಗದ ಸೀರೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸೀರೆಗಳು ಬೇಕೆಂದರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬುರ್ರಾ ಬಜಾರ್ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 150 ರಿಂದ 3000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಳಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಸೀರೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಬಾಂದನಿ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಂಗಾಲಿ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಸರುವಾಸಿ.
ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9:00 ವರೆಗೆ. (ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ).
3. ಮಂಗಳದಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮುಂಬೈ
ಮುಂಬೈನ ಮಂಗಳದಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜಾರ್ಜೆಟ್, ರೇಷ್ಮೆ, ಬನಾರಸಿ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ವೇರ್ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಅಂಗಡಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:00 ವರೆಗೆ. (ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ).
ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿರಲಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್
ಬೆಲೆ ಚೌಕಾಶಿ (Bargaining): ಈ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವರು ಹೇಳುವ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಶೇ. 20-30 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಜನದಟ್ಟಣೆ: ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನಗದು ಹಣ (Cash): ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಗದು ಹಣವನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
