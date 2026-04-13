ಬೇಸಿಗೆಯ ಆಫೀಸ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಟಚ್ ನೀಡಿ, ಈ 7 ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

women Apr 13 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Pinterest
Kannada

ಪೇಸ್ಟಲ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಪೇಸ್ಟಲ್ ಶೇಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಹೂವಿನ ಪ್ರಿಂಟ್‌ಗಳಿರುವ ಕಾಟನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆಫೀಸ್, ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೇ-ಔಟ್‌ಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್.

Kannada

ತೆಳುವಾದ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆ

ಸಾದಾ ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯ ಮೇಲಿನ ತೆಳುವಾದ ಬಾರ್ಡರ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಉಡಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್.

Kannada

ಚೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಚೆಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುವ ಸೀರೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಗುರವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Kannada

ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೀರೆ

ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಲುಕ್ ಇರುವ ಕಾಟನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರ ಸಾಫ್ಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬೆವರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲುಕ್‌ಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Kannada

ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೀರೆ

ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟರೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Kannada

ಮಿನಿಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೀರೆ

ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಿಂಟ್‌ಗಳಿರುವ ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಸ್‌ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿ ನೀವು ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಟಲ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Kannada

ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀರೆ

ಕಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುವ ಹಗುರವಾದ ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಬೆವರಿನಲ್ಲೂ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿ, ದಿನವಿಡೀ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.

