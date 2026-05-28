ಮುಖ ಚೆಂದ ಕಾಣ್ಬೇಕು, ಗ್ಲಾಸ್ ಲುಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ದುಬಾರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕು!
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಮಿನುಗುವ ಚರ್ಮವಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಬ್ಯೂಟಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಕೊರಿಯನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕಿನ್' (Korean Glass Skin) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊಳಪಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಹೌದು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವ ಈ ಸರಳ ಫೇಶಿಯಲ್ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಂತ ಹಂತದ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಹಂತ 1: ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ (Deep Cleaning)
ಫೇಶಿಯಲ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ. ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ನಿಂದ ಮುಖವನ್ನು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದರೆ, ಹಾಲು ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಹಂತ 2: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ (Exfoliation)
ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು (Dead Skin) ತೆಗೆಯಲು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಲಘುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಇದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 3: ಹಬೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು (Herbal Steaming)
ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಬೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಈ ನೀರಿನ ಹಬೆಯನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಹೆಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 4: ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಮಸಾಜ್ (Nourishing Massage)
ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು (Flax seeds) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಜೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಮುಖವನ್ನು 5-7 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿಗಿತವನ್ನು ನೀಡಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೀಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 5: ರೈಸ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ (Final Glow Mask)
ಕೊರಿಯನ್ ಸೌಂದರ್ಯದ ಅಸಲಿ ಗುಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ. ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಬೆರೆಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ನೀವೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೀರಿ!
ಹಂತ 6: ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿನ ಟೋನರ್ (Natural Toner)
ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ತೈಲ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಡಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಟೋನರ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಚರ್ಮ ನಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ:
ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೋಪು ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫೇಶಿಯಲ್ ಅನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೊಡವೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಮುಖವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಿನುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇಂದೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ!
