ಅಸಲಿ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ 7 ವಿಷ್ಯ ಮರೆಯದೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ!
Identify authentic Banarasi sari: ಮದುವೆ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭವಿರಲಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ರಾಜನಂತಿರುವ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಸೀರೆಗಳ ನಡುವೆ ನಕಲಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನಕಲಿ ಸೀರೆಗಳ ಹಾವಳಿ
ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ ಎಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯರ ಆಭರಣವಿದ್ದಂತೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸೀರೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಸಲಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
1. ನೇಯ್ಗೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ (Check the weave)
ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕೈಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ (Hand woven) ನೇಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೀರೆಯ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ದಾರಗಳು ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೀರೆಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
2. ಜರಿಯ ತಪಾಸಣೆ (Inspect the zari)
ಸೀರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜರಿಯ ಎಳೆಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಕೆರೆದು ನೋಡಿ. ಅಸಲಿ ಜರಿಯ ಒಳಗಿನ ಭಾಗವು ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ರೇಷ್ಮೆಯ ಎಳೆಯನ್ನು (Reddish-silk core) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಳಿ ದಾರ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಶ ಕಂಡರೆ ಅದು ನಕಲಿ ಎಂದರ್ಥ.
3. ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ (Know the types)
ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟನ್ (Katan), ಆರ್ಗನ್ಜಾ (Organza) ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜೆಟ್ (Georgette) ಎಂಬ ವಿಧಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಸರಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಸ್ಪರ್ಶದ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ (Touch the fabric)
ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ನೋಡಿ. ಅಸಲಿ ಬನಾರಸಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿಯೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾಗಿಯೂ (Textured) ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಟ್ಟಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ (Elegant drape) ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
5. ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ (Follow the motifs)
ಮೊಘಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಹೂವಿನ ಚಿತ್ರಗಳು (Florals), ಜಾಲ್ ವರ್ಕ್ (Jaal work) ಮತ್ತು ಸಮ್ಮಿತೀಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು (Symmetrical designs) ಅಸಲಿ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು.
6. ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಹುಡುಕಿ (Visit trusted sellers)
ಸೀರೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಆ ಅಂಗಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೆಸರಾಂತ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಬಳಿಯೇ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
7. ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ (Price Check)
ಅಸಲಿ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದೆನಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದರ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
