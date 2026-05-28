ಬೇಳೆ ಸಾರು ನೀರು ನೀರಾಯ್ತಾ? ತಕ್ಷಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಈ ಹಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ
How to thicken dal: ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾರು ನೀರಾಗಿದೆಯೇ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ! ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ನೀರಾಗಿರುವ ಸಾರನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರಿಯದೇ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪೆಂದರೆ, ಬೇಳೆ ಬೇಗ ಬೇಯಲಿ ಎಂದು ಅಥವಾ ಅಳತೆ ತಿಳಿಯದೇ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಸುರಿಯುವುದು. ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಬೇಳೆ ಸಾರು ನೀರಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ತೆಳುವಾದ ಸಾರು ನೋಡಲು ಚಪ್ಪೆಯಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ರುಚಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಲಾಗದೆ ಅಥವಾ ತಿನ್ನಲಾಗದೆ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ನೀರಾಗಿರುವ ಸಾರನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಗಟ್ಟಿತನ ನೀಡುವ ಆ ಅದ್ಭುತ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಹುರಿದ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು
ಬೇಳೆ ಸಾರು ನೀರಾದಾಗ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸಲು ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಹುರಿದ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸಿ ಹಿಟ್ಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಸಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಗಂಟಿಲ್ಲದಂತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಾ ಕೈಯಾಡಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾರು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರುಚಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ (ಪುಡಿ ಮಾಡಿ). ಆ ಮೃದುವಾದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಇದು ಸಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆರೆತು ಅದಕ್ಕೆ 'ಕ್ರೀಮಿ' ರೂಪವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡೆಯುವ ಕೋಲು ಅಥವಾ ಸೌಟಿನ ಬಳಕೆ
ಬೇಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಕ್ರಮವಿದು. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡೆಯುವ ಕೋಲು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಸೌಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆಯ ಅಂಚುಗಳಿಗೆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಿಷ್ಟ (Starch) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಿಷ್ಟವು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಸಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿತನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೇವಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲು ಕಾರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ (ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು) ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿಸಿ (ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಗಂಟಾಗುತ್ತದೆ). ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಬರುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸುವುದು
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸರಳ ಕೆಲಸವಿದು. ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು, ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ (Sim). ಸಾರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
