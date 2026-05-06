100 ರೂ.ಗೆ ಒಂದು ಟಿ-ಶರ್ಟ್.. ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ 7 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿವು
Cheapest Kids Wear Collection: ಬೆಳೆದಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಸದಾ ದುಬಾರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕೇವಲ 100 ರೂ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಬಟ್ಟೆ
ಮಕ್ಕಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೂ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ದುಬಾರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದರೆ ಬಜೆಟ್ ಏರುಪೇರಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಿಗುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಕರು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.
1. ಸರೋಜಿನಿ ನಗರ ಮಾರ್ಕೆಟ್
ನೀವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ದೆಹಲಿಯ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮತ್ತು ಸೀಸನಲ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀಡಿ ಹುಡುಕಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಉಡುಪುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
2. ಲಜಪತ್ ನಗರ
ಇದು ಕೂಡ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಉಡುಪುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ಗಳು, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಮ್ಮರ್ ಸೆಟ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
3. ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಕ್
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅನುಭವ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ದೆಹಲಿಯ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಪುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಬಟ್ಟೆಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.
4. ಕರೋಲ್ ಬಾಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್
ಇದು ಕೂಡ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅಗ್ಗದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಡುಪುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
5. ಪಾಲಿಕಾ ಬಜಾರ್
ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳ. ಇದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಫ್ಯಾಶನಬಲ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಚೌಕಾಸಿ (Bargaining) ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
6. ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮಾರ್ಕೆಟ್
ನೀವು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದರದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ದೆಹಲಿಯ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಇದು ಬಟ್ಟೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
7. ನೈ ಸಡಕ್ (New Road)
ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಗಾಗಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ದೆಹಲಿಯ ನ್ಯೂ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀಡಿದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು.
