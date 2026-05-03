ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ

ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ತೆಳುವಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಇಂತಹ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಂದಹಾಗೆ 8 ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

fashion May 03 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:pintetest\insagram
ಸಿಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಶ್

ಅತ್ಯಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಡಿಸೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇರುತ್ತದೆ.  ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಮುಂಭಾಗ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳಿಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ. 

Image credits: pintetest\insagram
ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್

ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳೆಗೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿದರೆ, ಬಳೆಯ ಹೊಳಪು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತ.  

Image credits: instagram- 1gram_jewellery_shop
ಪ್ಲೇನ್ ಜಿಗ್ ಜಾಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್

ಜಿಗ್ ಜಾಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫೆಮಿನಿನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಳೆ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.   

Image credits: Instagram
ಸ್ಟೋನ್ ಲಟ್ಕನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್

ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೋನ್ ಲಟ್ಕನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ನಿಮಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

Image credits: Pinterest
ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್

ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳೆಯ ಶೇಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಚಿದಂತೆ (Twisted) ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳೆಗೆ ಯೂನಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: Instagram
ಮೀನಾಕಾರಿ ಟಚ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್

ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಮೀನಾಕಾರಿ ಬಳೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಬಣ್ಣಗಳ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತದೆ.   

Image credits: instagram
ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್

ಈ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳೆಯ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹಗುರವಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: Pinterest
ಫ್ಲೋರಲ್ ಕಟ್‌ವರ್ಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್

ಹೂವಿನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್‌ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫೆಮಿನಿನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಳೆ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: instagram

