ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ತೆಳುವಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಇಂತಹ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಂದಹಾಗೆ 8 ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಡಿಸೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಮುಂಭಾಗ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳಿಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳೆಗೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿದರೆ, ಬಳೆಯ ಹೊಳಪು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ.
ಜಿಗ್ ಜಾಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫೆಮಿನಿನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಳೆ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೋನ್ ಲಟ್ಕನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ನಿಮಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳೆಯ ಶೇಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಚಿದಂತೆ (Twisted) ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳೆಗೆ ಯೂನಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಮೀನಾಕಾರಿ ಬಳೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಬಣ್ಣಗಳ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳೆಯ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹಗುರವಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೂವಿನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫೆಮಿನಿನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಳೆ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
