- OMG: ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಣೆಬರಹ ಬದಲಿಸಿತು.. ಇಂದು 100 ಕೋಟಿ ಬಂಗ್ಲೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜೆಟ್, 3000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ!
ಈ ನಟಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ..?!
ಅವಮಾನಿಸಿದವರ ಮುಂದೆ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ‘ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ವೀನ್’: ಕಪ್ಪು ಸುಂದರಿಯಿಂದ 3000 ಕೋಟಿ ಒಡತಿಯಾದ ನಟಿಯ ರೋಚಕ ಸ್ಟೋರಿ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಎಂಬ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ ದೂರದಿಂದ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೋ, ಅದರ ಒಳಗಿನ ಕಹಿ ಸತ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಭಯಾನಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಣೆ ಹಾಕುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಇಂದಿನ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸೂಪರ್ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇಂದು 3000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡತಿಯಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಈಕೆಯ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು!
ಅಂದು 'ರಿಜೆಕ್ಟ್'.. ಇಂದು 'ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್'!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ "ನೀನು ತುಂಬಾ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದೀಯಾ, ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಿದ್ದೀಯಾ" ಎಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅದೇ ಹುಡುಗಿ ಇಂದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಬಣ್ಣದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅವಮಾನಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರವೂ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ.
ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬದಲಿಸಿದ ವಿಧಿಬರಹ:
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಲಕ್ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಯಿಂದ. ಮೋಜಿನ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಯಾಶನ್ ಶೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಶಿಲ್ಪಾ ಪಾಲಿಗೆ ತೆರೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ ಈಕೆಯ ಜೈತ್ರಯಾತ್ರೆ 'ಬಾಜಿಗರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆಯಿತು. ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಮೂಲಕ ಶಿಲ್ಪಾ ಅಬಾಲವೃದ್ಧರ ಮನಗೆದ್ದರು.
ಸೋಲನ್ನೇ ಸೋಲಿಸಿದ ಸುಂದರಿ:
ಕೆರಿಯರ್ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು ಎನ್ನುವ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಶಿಲ್ಪಾ ಸೋಲೊಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 49ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ 20ರ ಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರು ಅಸೂಯೆ ಪಡುವಂತಹ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಈಕೆಯ ಸ್ವತ್ತು. ಇಂದು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್. ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು, ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಲ್ಪಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷುರಿ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ:
ಇಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೀವನ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಂತೆ ಇದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ 'ಕಿನಾರಾ' ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಾರಲು ಈಕೆಯ ಬಳಿ ಸ್ವಂತ 'ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜೆಟ್' ಕೂಡ ಇದೆ! 2024ರ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 134 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಇನ್ನು ಉದ್ಯಮಿ ಪತಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಈ ದಂಪತಿಯ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2940 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟುತ್ತದೆ!
ಕಪ್ಪು ಎಂದು ಮೂದಲಿಸಿದವರ ಮುಂದೆ ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಈ ಪಯಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. "ಛಲವೊಂದಿದ್ದರೆ ಬಣ್ಣ, ಎತ್ತರ ಯಾವುದೂ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದು" ಎಂಬುದನ್ನು ಈ 'ಮಂಗಳೂರು ಬೆಡಗಿ' ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವಮಾನವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಂತ!
