ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಕುಂದನ್ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ತುಂಬಾ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಪರ್ಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಹಸಿರು ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆಫೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಹಗಲಿನ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾಂದ್ಬಾಲಿ ಹಸಿರು ಸಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ಲುಕ್ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಹಬ್ಬದ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಝೂಮರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವು ಹಸಿರು ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಹಸಿರು ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
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