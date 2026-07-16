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- ಲಾಂಡ್ರಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ತೊಳೆಯದಿದ್ರೂ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
ಲಾಂಡ್ರಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ತೊಳೆಯದಿದ್ರೂ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
Bedsheet cleaning tips: ಧೂಳು, ಬೆವರು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡಿನಿಂದಾಗಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯಾಗುತ್ತವೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಲಾಂಡ್ರಿ ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ಈ 6 ಸರಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ 6 ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಇಲ್ಲಿದೆ 6 ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಳೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಬಾಳಿಕೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಂಡ್ರಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೂ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಇಡಬಹುದು. ಆ 6 ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಕಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ 'ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್' ಮಾಡಿ
1. ಕಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ 'ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್' ಮಾಡಿ
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ, ಟೀ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಚೆಲ್ಲಿದಾಗ ಇಡೀ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ತೊಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಒಣಗಲು ಬಿಡದೆ, 'ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ಲೀನರ್' ಅಥವಾ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕಲೆ ಆಳವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
2. ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಅದಲು-ಬದಲು ಮಾಡಿ
2. ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಅದಲು-ಬದಲು ಮಾಡಿ
ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಕನಿಷ್ಠ 2 ರಿಂದ 3 ಸೆಟ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಬಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
3. ಫ್ಲಾಟ್ ಶೀಟ್ ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
3. ಫ್ಲಾಟ್ ಶೀಟ್ ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೀವು ಹೆವಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಬಳಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ 'ಫ್ಲಾಟ್ ಶೀಟ್' ಹಾಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗೆ ತಗುಲದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರವಾದ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತೊಳೆಯುವ ಜಂಜಾಟ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
4. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿ
4. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಬೇಡಿ. ಅವುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಗುರವಾದ ಕಂಬಳಿ ಅಥವಾ ಶೀಟ್ ಹಾಸಿ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ.
5. ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಬದಲಿಸಿ
5. ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಬದಲಿಸಿ
ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಿಂತಲೂ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕವರ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಖದ ಜಿಡ್ಡು, ಬೆವರು ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಎಣ್ಣೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇಗನೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
6. ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಬಿಡಿ
6. ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಬಿಡಿ
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾಡಿಸಿ (Shake) ಹಾಸಿ. ಕೋಣೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ, ಇದರಿಂದ ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಸೋಕಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ 'ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್' ಅನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಸದಾ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ನೆನಪಿರಲಿ
ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸರಿಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸದು ತರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಮೇಲಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸಬಹುದು!
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