ಬಟ್ಟೆ ಸುಕ್ಕು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಲೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್.. ಇಂದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ Smart Hacks
Smart iron hacks: ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಬಟ್ಟೆಯ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ, ಈ ಪುಟ್ಟ ಸಾಧನ ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆಲಸ ಸುಲಭ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?. ಹೌದು. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಯಾನ್ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೇಲಿನ ಬಿಳಿ ಗುರುತುಗಳವರೆಗೆ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಸಣ್ಣ ಶಾಖವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಬಲ್ಲದು. ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಮೇಣದ ಕಲೆ ನಿವಾರಣೆ
ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಮೇಣ ಬಿದ್ದರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಮೇಣವನ್ನು ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಚಮಚದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆರೆದು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಶಾಖಕ್ಕೆ ಮೇಣ ಕರಗಿ ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಲೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಯಾನ್ ಕಲೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಸೋಫಾಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಟಿಶ್ಯು ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಟವಲ್ ಇಟ್ಟು ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸಿ. ಕ್ರಯಾನ್ ಮೇಣದಂತೆ ಕರಗಿ ಪೇಪರ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೋಡೆಯ ಬಣ್ಣ ಹಾಳಾಗದೆ ಕಲೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಿಗುಟಾದ ಅಂಟು ತೆಗೆಯಲು
ಹೊಸ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿರುವ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೆಗೆದಾಗ ಅದರ ಅಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಶಾಖಕ್ಕೆ ಅಂಟು ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬರುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ
ಭಾರವಾದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕುಸಿದು ಹಳ್ಳದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟೀಮ್ ಐರನ್ ಬಳಸಿ ಶಾಖ ನೀಡಿ. ನಂತರ ಚಮಚ ಅಥವಾ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಹೊಲಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ
ಬಟ್ಟೆಯ ಅಂಚು ಬಿಟ್ಟುಹೋದರೆ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಟೇಪ್ (Fusible Tape) ಬಳಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಬಟ್ಟೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ದಾರಿ.
ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೇಲಿನ ಬಿಳಿ ಗುರುತುಗಳ ನಿವಾರಣೆ
ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಗುಂಡಗಿನ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟೀಮ್ ಬಳಸದೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಒಳಗಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಹೊರಬಂದು ಕಲೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖ ನೀಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
ಕರ್ಟನ್ಗೂ ಇಸ್ತ್ರಿ
ಭಾರವಾದ ಕರ್ಟನ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಬದಲಾಗಿ ಕರ್ಟನ್ ನೇತಾಡುವಾಗಲೇ ಸ್ಟೀಮ್ ಐರನ್ ಬಳಸಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಹೋಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕರ್ಟನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ-ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಯಾವುದೇ ಕಲೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಮೊದಲು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.