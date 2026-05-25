ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಿಗೆ ಬಂಡ್ಲಾ ಗಣೇಶ್ ಕೊಟ್ಟ ತಿರುಗೇಟು ಹೇಗಿದೆ?
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು, ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಯ ಕರಾಳ ಕಥೆಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ 'ಬಾಕ್ ಆಫೀಸ್ ಬಾದ್ಶಾ' ಬಂಡ್ಲಾ ಗಣೇಶ್ (Bandla Ganesh) ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಂದು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಇವರಿಗೆ ಶೂನಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಂತೆ! ಈ ಕಹಿ ನೆನಪನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಗಣೇಶ್ ಇಂದಿಗೂ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಸೌಂದರ್ಯ ತೀರಿಕೊಂಡ ಆ ಕರಾಳ ದಿನ ಮತ್ತು ಆ ಅವಮಾನ!
ಅದು 2004ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 17. ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂದು ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು. ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ (Soundarya) ಅವರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದೇ ಕರಾಳ ದಿನದಂದು ಬಂಡ್ಲಾ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು.
ಆಗ ಬಂಡ್ಲಾ ಗಣೇಶ್ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಟ. ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, ಗೌರವದಿಂದ "ಸರ್.. ಸರ್.." ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಏನಾಯ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಿಪರೀತ ಕೋಪ ಬಂತು. ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜಾಗದಿಂದ ಎದ್ದ ನಟ, ತನ್ನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಪ್ಪಲಿ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲರೆದುರೇ ಗಣೇಶ್ಗೆ ಹೊಡೆದೇ ಬಿಟ್ಟರು!
ಒಡೆದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕೆರಳಿದ ಶಪಥ!
ತುಂಬಿದ ಮಂದಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಈ ಅವಮಾನ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಅಂತರಾತ್ಮವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಗಣೇಶ್, "ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣವಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು?" ಎಂದು ಹಲುಬಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೋತು ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಪಥ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೆಳೆಯನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಗಣೇಶ್ ಹೀಗೆಂದರು: "ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತೇನೆ.. ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ.. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಣೇಶ್ ಅಲ್ಲ!"
ಸೋಲನ್ನೇ ಸೋಪಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಾಧಕ
ಅಂದು ಬಿದ್ದ ಆ ಶೂ ಏಟು ಬಂಡ್ಲಾ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಬೆಂಕಿಯಾಯಿತು. ನಟನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ ಅವರು, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ 'ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್' ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಅಂದು ಅವಮಾನಿಸಿದವರು ಇಂದು ಇವರ ಎದುರು ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಬೆಳೆದು ತೋರಿಸಿದರು.
ಯಾರು ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ?
ಬಂಡ್ಲಾ ಗಣೇಶ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ತಮಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದ ಆ 'ಸ್ಟಾರ್ ನಟ' ಯಾರು ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. "ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ, ನನಗೆ ಮೊದಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂದು ಏಕಾದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರಹಸ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆ ನಟ ತೆಲುಗಿನವರೋ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದವರೋ? ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು: ಅವಮಾನ ಎಂಬುದು ಬೆಂಕಿಯಿದ್ದಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಬೂದಿಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದೇ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅರಗಿನಂತೆ ಅರಳಿ ಜಗತ್ತೇ ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಬೆಳಗಬಹುದು. ಬಂಡ್ಲಾ ಗಣೇಶ್ ಎರಡನೇ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಿಂತಲೂ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ?