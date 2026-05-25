ತ್ರಿಶಾ ಜೊತೆ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ವಿಜಯ್ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು; ಆದ್ರೆ ದಳಪತಿ ಕೈತಪ್ಪಿ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ತ್ರಿಶಾ ಜೊತೆ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ವಿಜಯ್ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು; ಆದ್ರೆ ದಳಪತಿ ಕೈತಪ್ಪಿ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಟೈಮಿಂಗ್' ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿಡಿದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್. ಈಗ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಕರುಪ್ಪು' (Karuppu). ಈ ಚಿತ್ರ ಸೂರ್ಯ (Suriya) ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ (Trisha Krishnan) ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನೇ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಂಬಲಾಗದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ! ಹೌದು, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ 'ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್' ಕಥೆ ವಿಜಯ್ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ!
200 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ 'ಕರುಪ್ಪು' ಕಮಾಲ್!
ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಜೆ. ಬಾಲಾಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ 'ಕರುಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸ ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂರ್ಯ-ತ್ರಿಶಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ!
"ನಾವೇ ಮಾಡೋಣ..." ಎಂದಿದ್ದರು ವಿಜಯ್!
ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಜೆ. ಬಾಲಾಜಿ ಮೊದಲು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ಗಾಗಿಯೇ. 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕಥೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಜಯ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆಂದರೆ, "ಬಾಲಾಜಿ, ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ" ಎಂದು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ಅವರಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ವತಃ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬೇಕೆ? ಬಾಲಾಜಿ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ!
ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಿ ವಿಧಿಯಾಟ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದರೂ, ಆರ್.ಜೆ. ಬಾಲಾಜಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. "ಸರ್, ನನಗೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಳಗಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು" ಎಂದು ಬಾಲಾಜಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ (TVK ಪಕ್ಷ) ಧುಮುಕುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರುವ ಮೊದಲೇ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದರು.
ಸೂರ್ಯನ ಪಾಲಾದ 'ಲಕ್ಕಿ ಚಾನ್ಸ್'!
ಕಥೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹೀರೋ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಕಥೆಯ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಸೂರ್ಯ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಅಂದರು. ಹೀಗೆ ವಿಜಯ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ 'ಕರುಪ್ಪು' ಸೂರ್ಯನ 45ನೇ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಸದ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಲಾಜಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾ, "ವಿಜಯ್ ಸರ್ ನೀಡಿದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲು ನೆರವಾಯಿತು. ಅವರು ಈಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಭರವಸೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೂ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಹೀರೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದಳಪತಿ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 200 ಕೋಟಿಯ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದೆ. ಸೂರ್ಯ-ತ್ರಿಶಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಆರ್.ಜೆ ಬಾಲಾಜಿಯ ಮೇಕಿಂಗ್ ಈ ವರ್ಷದ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ!
