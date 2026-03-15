ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತಳಭಾಗದ ಜಿಡ್ಡು, ಕೊಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕೆ 15 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು
Mixer jar cleaning tips: ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅವುಗಳ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಠಮಾರಿ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕೊಳೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ವಸ್ತು ಎಂದರೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸಿ. ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಿದ ನಂತರ ಜಾರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತೊಳೆದರೂ, ಅದರ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಜಾರ್ನ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡು ಹಾಗೂ ಕೊಳೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್.
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (Lemon)
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ (Baking Soda)
ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ (Detergent Powder)
ನೀರು (Water)
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಒಂದು ಚಮಚ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸುರಿದು (ಜಿಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ತಣ್ಣೀರಿನ ಬದಲು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಇದು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ). ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಜಾರ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿ.ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಇದು ಜಾರ್ನ ತಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಕಠಿಣವಾದ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ
15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಉದ್ದನೆಯ ಬ್ರಷ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು.
ತೊಳೆಯಿರಿ
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಿನುಗುತ್ತದೆ. ತೊಳೆದ ನಂತರ ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಬೋರಲು ಹಾಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಷ್ ಬಳಸುವಾಗ ಬ್ಲೇಡ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಂಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಗಮನವಿರಲಿ
ಯಾವಾಗಲೂ ಮಸಾಲೆ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ರುಬ್ಬಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಬಿಡಿ. ಒಣಗಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೊಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ಮೊಂಡಾಗಿದ್ದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು (Rock salt) ಹಾಕಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಮಿಕ್ಸಿ ಓಡಿಸಿ.
