ಕುಬೇರ ಮಹಾ ಯೋಗದಿಂದ ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗೋ ಭಾಗ್ಯ!
ಕುಬೇರ ಮಹಾ ಯೋಗ: ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕುಬೇರ ಮಹಾ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಲಿರುವ ಆ 3 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
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Image Credit : Gemini AI
ಕುಬೇರ ಮಹಾ ಯೋಗದ ರಹಸ್ಯ: ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?
ಈ ಅಪರೂಪದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಬೇರ ಮಹಾ ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಯೋಗದ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ:
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗ: ಗುರು-ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬುಧನಿಗೆ உச்ச ಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2026): ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ (ಗುರು) ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಬಡತನ ದೂರವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ: ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದ ಹಣ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ: ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ, ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯಲಿರುವ ಆ 3 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
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Image Credit : Gemini AI
1. ಮಿಥುನ (Gemini) - ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಜಗ ಗೆಲ್ಲುವ ಕಾಲ!
- ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ: ಈ ಕುಬೇರ ಮಹಾ ಯೋಗದಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಮಾತಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
- ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಾಭ: ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ.
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Image Credit : Gemini AI
2. ಸಿಂಹ (Leo) - ಅದೃಷ್ಟದ ಉತ್ತುಂಗ: ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ!
- ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.
- ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ: ಹೊಸ ಮನೆ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಬಳ ಏರಿಕೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿದೆ.
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Image Credit : Gemini AI
3. ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio) - ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಹಾ ಫಲ!
- ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಾದ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
- ವಿಸ್ತೃತ ಫಲಗಳು: ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡಿಬರುತ್ತವೆ.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರಬಹುದು.
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