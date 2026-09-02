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ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಜೀರಿಗೆಗೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜೀರಿಗೆಯ ಈ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

vaastu Sep 02 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
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ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ

ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೇತುಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.

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ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ

ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ ಶನಿ ದೇವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಇದು ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

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ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ

ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು, ಒಂದು ಹಿಡಿ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಏಳು ಬಾರಿ ಸುತ್ತಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಿರಿ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು

ಅನವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣ ಇಡುವ ಬೀರು ಹತ್ತಿರ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

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ದಾನದ ಮಹತ್ವ

ಗುರುವಾರ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಶುಭ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

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ಗಮನಿಸಿ

ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧರಿತವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.

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