ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಈ ಸರಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದರ ಪವಾಡ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತದ್ದು!
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದೂರವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ ಭಾನುವಾರದಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದಿನಗಳಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಗಿಡದ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಫಲಕಾರಿ.
ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡದ ಬುಡವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಐದೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನಂತರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ.
ಅರಿಶಿನಕುಂಕುಮಅಕ್ಕಿ1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ.
ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರಲು ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ದರೂ ಈ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮರೆಯಬೇಡಿ, ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ.
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