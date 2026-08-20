ಮರೆತೂ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇಡಬೇಡಿ.. ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ
Vastu tips for bedroom: ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಡುವ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಗೊತ್ತೇ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಮರೆತೂ ಇಡಬಾರದ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತು ಇಡ್ಬಾರ್ದು
ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತು ಇಡ್ಬಾರ್ದು
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಮಲಗುವ ಹಾಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ ಕೇವಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಪೀಠೋಪಕರಣವಲ್ಲ; ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರವೂ ಹೌದು. ಹಾಸಿಗೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಜಾಗದ ಅಭಾವದಿಂದ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಹಾಸಿಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಆ 5 ವಸ್ತು
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಆ 5 ವಸ್ತು
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ತಂತಿಗಳು
ಹಾಸಿಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತಂತಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಶಾಂತಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೆಡಿಸಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹಳೆಯ ಕಾಗದಗಳು ಮತ್ತು ರಸೀದಿಗಳು
ಹಳೆಯ ಕಾಗದಗಳು ಮತ್ತು ರಸೀದಿಗಳು
ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹಳೆಯ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ರಸೀದಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ. ಕೇವಲ ಉಪಯುಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬೇರೆಡೆಯಿಡಿ.
ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು
ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು
ಹಾಸಿಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂದೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು 'ಭಾರ' ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳು
ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳು
ಕತ್ತರಿ, ಚಾಕು, ಸೂಜಿ ಅಥವಾ ಪಿನ್ನಂತಹ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರೆತೂ ಹಾಸಿಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಜಗಳಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ
ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ತಪ್ಪು ಕ್ರಮ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತು ಬೇಡ
ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತು ಬೇಡ
ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಅಡಿಯ ಜಾಗವು ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.