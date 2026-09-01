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- ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ವರೆಗೆ: ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಕನ್ನಡ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಸಮೀರ್
ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ವರೆಗೆ: ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಕನ್ನಡ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಸಮೀರ್
Sam Fam Foundation: ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಸಮೀರ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಕನಸು ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನನಸಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ 'ಸ್ಯಾಮ್ ಫ್ಯಾಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್' ಅನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯಾಯ್ತು 'ಸ್ಯಾಮ್ ಫ್ಯಾಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್'
ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಸಮೀರ್ (ಸ್ಯಾಮ್ ಫ್ಯಾಮ್), ಈಗ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಯಾಮ್ ಸಮೀರ್, ಈಗ ಅದನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು 'ಸ್ಯಾಮ್ ಫ್ಯಾಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್' (Sam Fam Foundation) ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ
ಕುಟುಂಬದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಮೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಅಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಅವರ ವ್ಲಾಗ್ನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಶಶಾಂಕ್, ನೀರಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ತಂದೆಯವರ ಜೊತೆಗಿನ ತಮಾಷೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಾದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಲ್ಲ, ಪ್ರೇರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್
ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಲ್ಲ, ಪ್ರೇರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್
ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮೀರ್, "ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇತರರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಲು. ನಾವೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು. ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಡತನದ ದಿನಗಳ ನೆನಪು
ಬಡತನದ ದಿನಗಳ ನೆನಪು
"ನಾವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೇ ಮೇಲೆ ಬಂದವರು. ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಗ ನಮಗೆ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಸಮೀರ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು.
ಹಸಿದವರಿಗೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್
ಹಸಿದವರಿಗೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್
ಸಮೀರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹಿಂದೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ 100 ಪ್ಲೇಟ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಮಾಡಿದ ಆ ಪುಣ್ಯವೇ ಇಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗಿನ ಮೋಜು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗಿನ ಮೋಜು
ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಸಮೀರ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟರ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗ್ಗಾಗಿ 'ಜೋಲೋ ಚಿಪ್' (Jolo Chip) ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ 'ಬೆಲ್ಟ್ ಗೇಮ್' ಆಡುತ್ತಾ ಪರಸ್ಪರ ಕಾಲೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಸಮಾಜದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಸಮೀರ್ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
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