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- ವರುಣ್ ಆರಾಧ್ಯ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ.. ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆನಪಿಸಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನವೆಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ವರುಣ್ ಆರಾಧ್ಯ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ.. ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆನಪಿಸಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನವೆಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
Varun Aradhya engagement: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ವರುಣ್ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ವರುಣ್ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಟೀಕೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೂರಿ, ಚೆಲ್ಲಾಡಿದ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಾಲಡಿ ಚೆಲ್ಲುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣ ಕಾಲಿಗೆ ತಾಗಿದರೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು
ಹಣ ಕಾಲಿಗೆ ತಾಗಿದರೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ "ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕ ಕಾಲಿಗೆ ತಾಗಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎತ್ತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾಗದವೆಂದು ನೋಡದೆ 'ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಎಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಮಂಗಳಕರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂರಿ ಚೆಲ್ಲಾಡಿರುವುದು ದುಡ್ಡಿನ ಮದ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನ" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಯಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯ?
ಇದು ಯಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯ?
ಹಿಂದೆ ಶವವನ್ನು ಶ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಗೌರವವಾಗಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಣವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವುದು ಯಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಮಾತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಮಾತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿರುವ ಅವರು, "ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬೀಗಬೇಡ, ಆಳವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಗರ್ವಿಸಬೇಡ. ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ಹಣವಿದೆ ಎಂದು ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಆಡಂಬರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಣ ಎನ್ನುವುದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ವಿನಮ್ರತೆ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರುಣ್ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಿವಿಮಾತು
ವರುಣ್ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಿವಿಮಾತು
ವರುಣ್ ಆರಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವು, ದ್ವೇಷ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ಅನಗತ್ಯ ಆಡಂಬರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಟ್ರೋಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಬಾರದು. ಇನ್ನಾದರೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದು, ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹಿತೈಷಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, "ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಣ ತೂರಿ ಖುಷಿಪಡುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಬಹುತೇಕರು "ಇದು ದುಡ್ಡಿನ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ನಡೆ" ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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