ಲಕ್ಷ, ಲಕ್ಷ ಹಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ; ವೀಸಾ ಬೇಡ, 20-60 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಸ್ಥಳಗಳಿವು!
International trips: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಚಿಂತೆಯೇ? ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ. ಭಾರತದಿಂದ ಕೇವಲ ₹60,000 ಒಳಗಿನ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುತ್ತಾಡಬಹುದಾದ 10 ಅದ್ಭುತ ದೇಶಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೇಪಾಳ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂವರೆಗೆ ಈ ದೇಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಸಾಕು.
ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಸಾಕಾಗುವ ದೇಶಗಳಿವು
ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಇದೆಯಾ, ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯಾ? ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ, ಭಾರತದಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನೀವು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ವಸತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ₹60,000 ಒಳಗಿನ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸುಂದರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡಬಹುದು.
ಬೀಚ್, ದ್ವೀಪಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಗಳವರೆಗೆ, ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕದೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ನೇಪಾಳ
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ವಿದೇಶಿ ತಾಣ ನೇಪಾಳ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ವೀಸಾ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಕಠ್ಮಂಡುವಿನ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಪೋಖರಾದ ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯದ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದಾಜು ಬಜೆಟ್: ₹20,000–₹35,000.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ
ಶ್ರೀಲಂಕಾವು ಬೀಚ್ಗಳು, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಲಂಬೊ, ಕ್ಯಾಂಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಚಹಾ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಅಂದಾಜು ಬಜೆಟ್: ₹25,000–₹45,000.
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನ ನೈಟ್ಲೈಫ್, ಫುಕೆಟ್ನ ಬೀಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಬಿ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದಾಜು ಬಜೆಟ್: ₹40,000–₹60,000.
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾ ಲಾಂಗ್ ಬೇ ಕ್ರೂಸ್ಗಳು, ಹನೋಯಿ ಬೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಯಿ ಆನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳು. ಅಂದಾಜು ಬಜೆಟ್: ₹45,000–₹60,000.
ಮಲೇಷಿಯಾ
ಮಲೇಷ್ಯಾವು ನಗರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಉತ್ತಮ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೌಲಾಲಂಪುರ್, ಲಂಕಾವಿ ಮತ್ತು ಪೆನಾಂಗ್ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂದಾಜು ಬಜೆಟ್: ₹40,000–₹60,000.
ಬಾಲಿ
ಬಾಲಿ ಬೀಚ್ಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನವವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿರಾಮ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜು ಬಜೆಟ್: ₹45,000–₹60,000.
ಬಾಕು ನಗರ
ಬಾಕು ನಗರವು ಆಧುನಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಆಕರ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಗಬಾಲಾದಂತಹ ಪರ್ವತಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದಾಜು ಬಜೆಟ್: ₹50,000–₹60,000.
ಜಾರ್ಜಿಯಾ
ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟಿಬಿಲಿಸಿ, ಕಜ್ಬೆಗಿ ಮತ್ತು ವೈನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸುಂದರವಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಂದಾಜು ಬಜೆಟ್: ₹50,000–₹60,000.
ಸಿಂಗಾಪುರ
ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ರಜೆ ಕಳೆಯಲು ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಂಟೋಸಾ ದ್ವೀಪ, ಮರೀನಾ ಬೇ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಅಂದಾಜು ಬಜೆಟ್: ₹45,000–₹60,000.
ದುಬೈ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದುಬೈ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ₹60 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಸರ್ಟ್ ಸಫಾರಿ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಅಂದಾಜು ಬಜೆಟ್: ₹45,000–₹60,000.
ಹೇಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು?
• ಫ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು 1-2 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ.• ಬಜೆಟ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.• ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಿಗಾಗಿ ಆಫ್-ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ.• ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ಅಥವಾ ಇ-ವೀಸಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.• ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಬದಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
