ಸೋಮನಾಥ ದೇಗುಲದ ಬಾಣಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದೆ ಆ ಸಾಲು.. ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಈ ವಿಷ್ಯ?
Somnath Temple Gujarat history: ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೋಮನಾಥ ದೇಗುಲ ದೇಶದ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು. ಈ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ, ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್?
ಗುಜರಾತ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯವು ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತೀಯರ ಆತ್ಮಗೌರವದ ಸಂಕೇತ. ಪರಶಿವನ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ, ನಿಗೂಢ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅಡಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್? ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ?
ಚಂದ್ರನ ಶಾಪ ನಿವಾರಿಸಿದ ಆದಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ
ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಚಂದ್ರನೇ (ಸೋಮ) ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಮಾವ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಶಾಪದಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಕಾಂತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದನೆಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಮನಾಥ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಋಗ್ವೇದ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಕಲೆಗಳಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಗೂ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಥಳ
ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯವು ಕೇವಲ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಣಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ತಂಭದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದವರೆಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಮಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಸಮುದ್ರ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಗತಿ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಡೇಟಾ ಕೂಡ ಈಗ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
ಧ್ವಂಸದಿಂದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದವರೆಗೆ.. ಒಂದು ಹೋರಾಟ
ಸೋಮನಾಥನ ಇತಿಹಾಸವು ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ಇದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಹಮ್ಮದ್ ಘಜ್ನಿಯಂತಹವರು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೆಡವಿದರೂ, ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ದೇವಾಲಯವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ 1947ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 1950ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಛಲಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ: ಮಾರು-ಗುರ್ಜರ ಶೈಲಿ
ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮಾರು-ಗುರ್ಜರ ಎಂಬ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರವು 155 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ತಾಮ್ರದ ಕಳಶವು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರು, ದೇವತೆಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಒಳಗೆ ಇರುವ ಸಭಾಮಂಟಪವು ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಶಿವನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಕಪಿಲಾ, ಹಿರಣ್ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗಳು ಸೇರುವ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮವಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗೈಡ್: ನೀವು ಹೋದಾಗ ಇವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ
ನೀವು ಸೋಮನಾಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವಾಲಯವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ (ಬೆಳಗ್ಗೆ 7, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12, ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ) ಆರತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬೇರೆಯೇ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಜೆ 7:45 ರಿಂದ 8:45 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ 'ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಶೋ'ವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇದು ದೇವಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ.
