ಕಾಲಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾದ ಸಿಗಂದೂರು ಲಾಂಚ್: ಸೇತುವೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನ ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ
ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗಂದೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾಂಚ್, ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ತನ್ನ ಸೇವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಜನರ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಈ ಲಾಂಚ್, ಈಗ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇವಲ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದ ಲಾಂಚ್
ಶರಾವತಿಯ ಒಡಲ ಮೇಲೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಿಗಂದೂರು ಲಾಂಚ್, ಇಂದು ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಳಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿದೆ. ಲಾಂಚ್ ಅಥವಾ ಬಾರ್ಜ್ ಎಂದೂ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಇದು ಸಿಗಂದೂರು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಅಂದಿನ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ; ಬದುಕಿನ ಜೀವನಾಡಿ
ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಈ ಸಿಗಂದೂರು ಲಾಂಚ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೋಣಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಇಕ್ಕೆಲಗಳ ಜನರನ್ನು, ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಸೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತ ಲಾಂಚ್
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಭವ್ಯವಾದ ‘ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ’ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಲಾಂಚ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ. ಎಂದೂ ವಿಶ್ರಮಿಸದ ಆ ದೋಣಿ, ಇಂದು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ; ಇನ್ಮುಂದೆ ಅದು ಎಂದಿನಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾಲ ಬದಲಾದರೂ ಮಾಸದ ನೆನಪು
ಹೊಸ ಸೇತುವೆಯು ಜನರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿಸಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುತ್ತಾ, ಆ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಶರಾವತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಹಳೆಯ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ನೆನಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಸೇತುವೆ ಎಂದಿಗೂ ತುಂಬಲಾರದು.
ಪೀಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಬೆಸೆದ ಭಾವಬಂಧ
ಈ ಸಿಗಂದೂರು ಲಾಂಚ್ ಕೇವಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ ಮಹಾ ಕೊಂಡಿ. ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದ ಅದೇ ಲಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೂ ಪಯಣಿಸಿದ ಸುಂದರ ಇತಿಹಾಸ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಕುಟಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಕಣ್ಣೆದುರೇ ನಿಂತ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾಕ್ಷಿ
ಇಂದು ಆ ಲಾಂಚ್ ಕದಲದೇ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಥಬ್ದವಾಗಿ ನಿಂತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲೇರಿ ಸಾಗಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿಯ, ಭಕ್ತನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ನೆನಪುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಹಚ್ಚಹಸಿರಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ-ಮಲೆನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಮೌನ ಸಾಕ್ಷಿ.
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