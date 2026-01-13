ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್; ಇನ್ಮುಂದೆ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಹುಷಾರ್
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ಜನವರಿ 12, 2026 ರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ
ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ 'ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್' ಮತ್ತು 'ತತ್ಕಾಲ್' ನಿಂದಾಗಿ ಹಲವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಖಚಿತವಾದ ಸೀಟು ಸಿಗುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಜನವರಿ 12, 2026 ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಹೊಸ ರೂಲ್
ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅವಧಿ (ARP) ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲ ದಿನ, ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಬುಕಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ತೆರೆದ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12ರವರೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಹಿಂದೆ, ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಿದ್ದ ಈ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ನಂತರ 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಜನವರಿ 12 ರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಏಜೆಂಟರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಖಚಿತ ಸೀಟು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು
ಆದರೆ, ಪಿಆರ್ಎಸ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ (ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು) ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
