ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತತ್ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಪೀಕ್ ಅವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. 'ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.

ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಊರುಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ ಬುಕ್​ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸೀಟು ಸಿಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ,, ಟಿಕೆಟ್​ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್​ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ತಲೆದೋರುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತತ್ಕಾಲ್​ ಟಿಕೆಟ್​ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಈಗ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' (Superfast Ticketing System) ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಪೀಕ್ ಅವರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎದುರಿಸುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ.

ಬುಕಿಂಗ್​ ಅಪ್​ಗ್ರೇಡ್​

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಗಮ (IRCTC) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ 32 ಸಾವಿರ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (PRS) ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ರೈಲು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 400,000 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 400,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರೈಲ್ವೆ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ (CRIS) ಈ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ, ಟಿಕೆಟ್​ ಬುಕಿಂಗ್​ ಎಲ್ಲವೂ ಬಲು ಸುಲಭ : ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿ!
Related image2
Indian Railways: ಗುಟ್ಕಾ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರೋ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ!

ಏನಿದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ?

ಹೊಸ PRS ನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ವೇಗ, ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೈಫಲ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೃಢೀಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಹುಭಾಷಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಂತಹ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 89 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 11 ಪ್ರತಿಶತ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೌಂಟರ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.