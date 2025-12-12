ಈ ವರ್ಷ ರೈಲ್ವೆ 3.02 ಕೋಟಿ ನಕಲಿ IRCTC ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಡೆಯಲು OTP ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.12): ಜನವರಿ 2025 ರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ 3.02 ಕೋಟಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ IRCTC ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ವಂಚಕರು ಬಾಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಕಲಿ ಐಡಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಿಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.
ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ರೈಲ್ವೆಯು ಆಂಟಿ-ಬಾಟ್ ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಗಮ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ OTP ಪರಿಶೀಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 322 ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕ್ರಮವು ಈ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕೃತ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 65% ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ತತ್ಕಾಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಒಟಿಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಅದೇ ರೀತಿ, ರೈಲ್ವೆಯು ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು OTP ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ 211 ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು PNR ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ರೈಲ್ವೆಯ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು, ಇಲಾಖೆಯು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫೈರ್ವಾಲ್ಗಳು, ಇಂಟ್ರಶನ್ ಪ್ರಿವೆಂಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿತರಣಾ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಭದ್ರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಪದರಗಳ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಿತ ಭದ್ರತಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳನ್ನು CERT-ಇನ್-ಎಂಪನೇಲ್ಡ್ ಆಡಿಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟಲು CERT-In ಮತ್ತು NCIIPC ಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.