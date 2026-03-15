Vlogger Meharma London Video: ಲಂಡನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅದರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಲಂಡನ್‌ನ ಅಸಲಿ ಮುಖವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ!&nbsp;

ಲಂಡನ್ ನಗರದ ಅಶುಚಿಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿರುವ ರೈಲುಗಳ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಒಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್‌ನ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಭಾರತೀಯರು, "ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ, ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ," ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದ ಹಿಂದಿನ ಕಹಿ ಸತ್ಯ!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಂಡನ್ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಇತಿಹಾಸ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾರಿಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗರ್ 'ಮೆಹರ್ಮಾ' ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಲಂಡನ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಫೋಟೋಗಳಿಗೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಲಂಡನ್‌ನ ಈ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಲಂಡನ್ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿನ ಶಾಕಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಗಳು 

ವಿಡಿಯೋ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೆಹರ್ಮಾ, "ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಂಡನ್ ಬೇಬಿ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಗರದ ಕೆಲವು ಅಸಹ್ಯಕರ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Related Articles

Related image1
Related image2
ಅಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆ
ಲಂಡನ್‌ನ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಡೀ ನಗರವೇ ಗಲೀಜಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ
ಲಂಡನ್ ಅಂಡರ್‌ಗ್ರೌಂಡ್ (London Tube) ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ಜನರು ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ 'ರಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಯಾಣ' ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಸುಖಕರ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆ
ಮೆಟ್ರೋ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾರೂ ಆತನನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಲಂಡನ್‌ನಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಭದ್ರತೆಯ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಮೆಟ್ರೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೆಟ್ರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ... ದೆಹಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೋಯ್ಡಾ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರ್ಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೆಟ್ರೋಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ," ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮೆಟ್ರೋಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಭದ್ರತೆ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಲಂಡನ್ ಮೆಟ್ರೋ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜನ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ, "ಲಂಡನ್‌ನ ಇಂದಿನ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ," ಎಂದು ಬೇಸರದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ವಿದೇಶಿ ನಗರಗಳ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಹಿಂದಿನ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ. 

View post on Instagram