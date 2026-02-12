ಸ್ವರ್ಗವೇ ಧರೆಗಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವ ಈ ತಾಣಗಳು ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್
Budget Honeymoon Destinations India: ನೀವು ಮಧುಚಂದ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು.
ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ದಂಪತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅವರ ಹನಿಮೂನ್. ಹನಿಮೂನ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸವಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಆರಂಭ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹನಿಮೂನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ಗೋವಾ, ಮನಾಲಿ ಅಥವಾ ಶಿಮ್ಲಾ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದಂಪತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಇಂದು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
1.ತೀರ್ಥನ್ ವ್ಯಾಲಿ (Tirthan Valley)
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಶಾಂತ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತೀರ್ಥನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಕಣಿವೆಗಳು ಮತ್ತು ಘರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ನದಿಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಮರದ ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ನೀವು ನದಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಚಾರಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಚಂಡೀಗಢದಿಂದ ತೀರ್ಥನ್ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಮನಾಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ (NH21/NH3) ಮೂಲಕ.
2. ಗೋಕರ್ಣ (Gokarna)
ನೀವು ಗೋವಾದಂತಹ ಬೀಚ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆದರೆ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಗೋಕರ್ಣ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಂ ಬೀಚ್ ಮತ್ತು ಕುಡ್ಲೆ ಬೀಚ್ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿವೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಬೀಚ್ಸೈಡ್ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ದಂಪತಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ರಸ್ತೆ, ರೈಲು ಮತ್ತು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು.
3. ಕಲ್ಪ (Kalpa)
ಕಲ್ಪದಿಂದ ಗೋಚರಿಸುವ ಕಿನ್ನೌರ್ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ನೋಟವು ನಿಮ್ಮ ಮಧುಚಂದ್ರವನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಶಿಖರಗಳು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕಲ್ಪ ತಲುಪಲು, ನೀವು ರಸ್ತೆ (ಬಸ್/ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ), ರೈಲು (ಶಿಮ್ಲಾ/ಕಲ್ಕಾ ವರೆಗೆ) ಮತ್ತು ವಿಮಾನ (ಶಿಮ್ಲಾ/ಚಂಡೀಗಢ ವರೆಗೆ) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
4. ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲಿ
ನೀವು ಹೊಸ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ರಸ್ತೆ, ರೈಲು ಮತ್ತು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.