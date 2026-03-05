ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ನಿಲುಕದ ಅದ್ಭುತ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ತಾಣವೇ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಗರ್ವಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಖೈತ್ ಪರ್ವತ'.
ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಪರಿಯೋಂ ಕಾ ದೇಶ್' (ಯಕ್ಷಯಕ್ಷಿಣಿಯರ ನಾಡು) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ವರ್ಗ. ಹಸಿರು ಕಾಡುಗಳು, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ.
ಇದು ದುಬಾರಿ ಪ್ರವಾಸವಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗ.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಯಕ್ಷಯಕ್ಷಿಣಿಯರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳುವ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು.
ಇಲ್ಲಿನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶಬ್ದವೆಂದರೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವಂತೆ! ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚುವುದು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಯಾರೂ ಶಿಬಿರದ ಹೊರಗೆ ತಿರುಗಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇವರನ್ನು ‘ಯೋಗಿನಿ’, ಅರಣ್ಯ ದೇವತೆಗಳೆಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಆಪತ್ತುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢತೆ ಎರಡೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತೆ.
ಅಗ್ಗದ ದರದರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ Flight Book ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಇದು 'ಭಾರತದ ಪುಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್', ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ
ಭಾರತೀಯರು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ ಏಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? 99% ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜಾಗ ಬೆಸ್ಟ್