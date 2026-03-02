Mini Iran: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಜೋರಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವಿದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಮಿನಿ ಇರಾನ್
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ ತನ್ನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ನಗರವು ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ‘ಮಿನಿ ಇರಾನ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಇರಾನ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಕುಮ್ಚಂದ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗಾಜಿನ ದೇವಾಲಯವು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಂದಾಗಿ "ಮಿನಿ ಇರಾನ್" ಎಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಇರಾನಿನ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಂದಿರ
ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಸೇಠ್ ಹುಕುಮ್ಚಂದ್ ಕಾಸ್ಲಿವಾಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಜಿನನ್ನು ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಇರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಶೈಲಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆತ್ತನೆಗಳು, ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇರಾನಿನ ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಛಾವಣಿಯ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳ ರಹಸ್ಯ
ಈ ಗಾಜಿನ ದೇವಾಲಯದ ಛಾವಣಿಯು ಅದರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಗಾಜಿನಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಬೆಳಕು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಇಡೀ ಛಾವಣಿಯು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಮಿನುಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಛಾವಣಿ ಎಂದು ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ. ಜೈನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಛಾವಣಿಯ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಡಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ, ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು
ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗಿನ ಗಾಜಿನ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಗೋಚರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸತ್ಯವು ಅನಂತ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೈನ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಇತರ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೈವಿಕತೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಟ್ಟಡ
ಈ ಗಾಜಿನ ದೇವಾಲಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಆ ಕಾಲದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ವಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ದೇವಾಲಯವು ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಸಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅದು ಒಳಗೆ ತಂಪಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆದಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಇಂದೋರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.