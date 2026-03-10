ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ 5 ದಿನದ ಊಟಿ-ಕುನ್ನೂರ್ ಪ್ರವಾಸ: IRCTCಯಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್
IRCTCಯ ಊಟಿ ಮತ್ತು ಕುನ್ನೂರ್ಗೆ 5 ದಿನಗಳ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ, ವಸತಿ, ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟ, ಮುದುಮಲೈ, ಸಿಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ಭೇಟಿ ಸೇರಿದೆ
IRCTC ಹೊಸ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್
ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗವಾದ IRCTC ಹೊಸ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಿರಿಧಾಮಗಳಾದ ಊಟಿ ಮತ್ತು ಕುನ್ನೂರ್ಗೆ 5 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರವಾಸ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ
ಈ ಪ್ರವಾಸ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ 9.05ಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಡುವ ರೈಲು, ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.20ಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟುಪಾಳಯಂ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಊಟಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ ನಂತರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟ ಶಿಖರ, ಟೀ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಊಟಿ ಸರೋವರದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುನ್ನೂರ್
ಪ್ರವಾಸದ ಮರುದಿನ, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಪೈಕಾರಾ ಜಲಪಾತ, ಮುದುಮಲೈ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಮುದುಮಲೈ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಸಫಾರಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ನಂತರ, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಕುನ್ನೂರ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಸ್ ರಾಕ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್ ನೋಸ್ನಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮೆಟ್ಟುಪಾಳಯಂ
ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಮೆಟ್ಟುಪಾಳಯಂಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8.20ರ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.25ಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಊಟಿ ಮತ್ತು ಕುನ್ನೂರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಿದ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಈ IRCTC ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್, ವಸತಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ಸೇರಿದೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ, ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ದರವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 22,630 ರೂ., ಇಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 11,830 ರೂ. ಮತ್ತು ಮೂವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 9,710 ರೂ. ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. IRCTC ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.
