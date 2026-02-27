ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರವೂ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದರೆ, ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸೀಟ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೇ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್. ಇದು ತುರ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿಯೇ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಎಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು IRCTC ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದರೆ, ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಂತೆಯೇ ಇದರ ನಿಯಮಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದತಿ ನಿಯಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿವೆ.
ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ!
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಜನೆ ಬದಲಾದರೆ, ನೀವು ರೈಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ನೀವಾಗಿಯೇ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ ಹಣ ಮರಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಧಿಕೃತ ರದ್ದತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ
ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ. ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ನಂತೆಯೇ ನಿಗದಿತ ರದ್ದತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರವೂ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದರೆ, IRCTC ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವರದ್ದು ಕನ್ಫರ್ಮ್, ಕೆಲವರದ್ದು ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ?
ಒಂದೇ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದು, ಕೆಲವರ ಸೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ, ಉಳಿದವರದ್ದು ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಣವನ್ನು ರದ್ದತಿ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸೀಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಣವನ್ನು ನಂತರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.