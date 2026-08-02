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- 'ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರೋದೆಲ್ಲಾ ಹಾಲಲ್ಲ'; ಹೊಳೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ!
'ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರೋದೆಲ್ಲಾ ಹಾಲಲ್ಲ'; ಹೊಳೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ!
ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮಿನೊಗಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಹಾಸಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರೋದೆಲ್ಲಾ ಹಾಲಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೆ ಅಪಾಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಏನದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಹೋಟೆಲ್ (Hotel)ಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೆಳ್ಳಗಿರೋದೆಲ್ಲಾ ಹಾಲಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಹೋಟೆಲ್ (Hotel) ಕೋಣೆಯ (Room) ಒಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಫಳ-ಫಳ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಡ್ ಕವರ್ (Bed Cover) ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟ ಬೆಡ್ ರನ್ನರ್ (Bed Runner)ಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಇರುವ ಆರೋಗ್ಯದ (Health) ಅಪಾಯಗಳನ್ನು (Risk) ನೀವು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು (Infection) ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (Precautions) ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನೀವು ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ (Hotel) ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ (Room) ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ನಾನಗೃಹ (Bathroom) ಅಥವಾ ಶೌಚಾಲಯ (Toilet)ವೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೊಳಕು ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ (Hygiene) ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೋಟೆಲ್ ಶೌಚಾಲಯದ ಸೀಟಿಗಿಂತಲೂ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು (Germs), ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ (Bacteria) ಹಾಗೂ ವೈರಸ್ಗಳು (Virus) ಇರಬಹುದು.
ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಡಿಕೆಗಳು (Door Handles): ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು (Main Door), ಸ್ನಾನಗೃಹದ (Bathroom) ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಕಪಾಟಿನ (Cupboard) ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನೇಕ ಅತಿಥಿಗಳು (Guests) ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ (Germs) ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ತಾಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಣೆಗೆ (Room) ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ (Sanitize) ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಲೈಟ್ (Light) ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ (Fan) ಸ್ವಿಚ್ಗಳು (Switches): ಅತಿಥಿಗಳು (Guests) ಕೋಣೆಗೆ (Room) ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಮುಟ್ಟುವ ವಸ್ತುಗಳೇ ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು (Light Switches). ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ (Bacteria) ಮತ್ತು ವೈರಸ್ಗಳು (Virus) ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ (Sanitize) ಮಾಡಿಸಿ.
ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ (TV Remote): ಹೋಟೆಲ್ (Hotel) ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು (Germs) ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ (TV Remote) ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಅತಿಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ (Guest) ಚೆಕ್ಔಟ್ (Check-out) ಆದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ (Sanitize) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಖಾತರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್ (Coffee Maker) ಅಥವಾ ಕೆಟಲ್ (Kettle): ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟಲ್ (Kettle) ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್ (Coffee Maker) ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕಪ್ (Cup) ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ (Glass)ಗಳಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾರಿ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ (Deep Clean) ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದೇ ಬಳಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ (Health) ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
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ಬೆಡ್ ರನ್ನರ್ಗಳು (Bed Runners) ಮತ್ತು ದಿಂಬುಗಳು (Pillows): ಹೋಟೆಲ್ (Hotel) ರೂಮ್ (Room)ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅತಿಥಿ (Guest) ಚೆಕ್ಔಟ್ (Check-out) ಆದ ನಂತರ ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ (Bed Sheet) ಮಾತ್ರ ಬದಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ದಿಂಬುಗಳು (Decorative Pillows) ಮತ್ತು ಬೆಡ್ ರನ್ನರ್ಗಳು (Bed Runners) ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ತೊಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ (Hygiene) ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
ಸ್ನಾನಗೃಹದ (Bathroom) ಸೋಪು (Soap) ಇಡುವ ಜಾಗಗಳು: ಸ್ನಾನಗೃಹ (Bathroom) ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯದ (Toilet) ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ (Sanitize) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೋಪು (Soap), ಶಾಂಪೂ (Shampoo) ಹಾಗೂ ಮೇಕಪ್ (Makeup) ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳಕಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಅತಿಥಿಗಳು (Guests) ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು (Personal Items) ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇಡುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು (Germs) ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು.
ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಟೆಲ್ (Hotel)ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಾಗ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ (Health) ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಕೋಣೆಗೆ (Room) ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸಿಗೆ (Bed), ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ (Mattress) ಸೀಮ್ಗಳು (Seams), ಹೆಡ್ಬೋರ್ಡ್ (Headboard) ಹಾಗೂ ನೈಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ (Nightstand) ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಡ್ ಬಗ್ಸ್ (Bed Bugs) ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆ ಹುಳುಗಳು ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಚರ್ಮದ ಅವಶೇಷಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು-ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಹುಳುಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೋಣೆಯನ್ನು (Room) ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು (Cleaning) ಸೂಚಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕು (Skin Infection) ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬಹುದು.
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