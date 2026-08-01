ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬ್ರಾಡ್ ಪೀಕ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಹಿಮಪಾತದಲ್ಲಿ, ಖ್ಯಾತ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಪುರ್ಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೇಖನವು ವಿಶ್ವದ 12ನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರವಾದ ಬ್ರಾಡ್ ಪೀಕ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅದರ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ 'ನಿಮ್ಸ್ದೈ' ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ (PoK) ಕರಕೋರಂ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಬ್ರಾಡ್ ಪೀಕ್' (Broad Peak) ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಹಿಮಪಾತದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಖ್ಯಾತ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಪುರ್ಜಾ (ನಿಮ್ಸ್ದೈ) ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ನಿರ್ಮಲ್ ಪುರ್ಜಾ ಅವರು ಹಿಮಪಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
ಹಿಮಪಾತದ ವೇಳೆ ಒಟ್ಟು 10 ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೂವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಿಲ್ಗಿಟ್-ಬಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಮೂವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ನೇಪಾಳದ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಪುರ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಗುರುಂಗ್, ಒಮನ್ ದೇಶದ ನಾತಿರಾ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಮಲ್ಲೊರಿ ಗೀಸ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಉಳಿದ ಆರು ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಏನಿದು ಬ್ರಾಡ್ ಪೀಕ್? ಜಗತ್ತಿನ 12ನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಸವಾಲೊಡ್ಡುವ ಶಿಖರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಪೀಕ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರ್ವತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ವಿಶ್ವದ 12ನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ
ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8,051 ಮೀಟರ್ (26,414 ಅಡಿ) ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಾಡ್ ಪೀಕ್, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 8,000 ಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರವಿರುವ ಕೇವಲ 14 ಶಿಖರಗಳ (ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಶಿಖರಗಳು) ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕತೆ
ಇದು PoK ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಕ್ಸಿನ್ಜಿಯಾಂಗ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರಕೋರಂ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರವಾದ 'ಕೆ2' (K2) ನಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಡೋ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಯುರೇಷಿಯನ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ನಿರಂತರ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ಪರ್ವತವು ಬೃಹತ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ಬಂಡೆಗಳ ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹಿಮದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಗಾಡ್ವಿನ್-ಆಸ್ಟೆನ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಟೋರೊ ಹಿಮನದಿಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಬಾಲ್ಟಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ವತವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ 'ಫಾಲ್ಚನ್ ಕಾಂಗ್ರಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ "ವಿಶಾಲ ಪರ್ವತ" (Broad Mountain) ಎಂದಾಗಿದೆ. 1892 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪರಿಶೋಧಕ ಸರ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕಾನ್ವೇ ಅವರು ಪರ್ವತದ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಉದ್ದವಿರುವ ಶಿಖರದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಸ್ವಿಸ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್ನ 'ಬ್ರೈಥಾರ್ನ್' ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ 'ಬ್ರಾಡ್ ಪೀಕ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಇದು ಒಟ್ಟು ಐದು ಶಿಖರಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಖರ (8,051 ಮೀ), ಕಲ್ಲಿನ ಶಿಖರ (8,028 ಮೀ) ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಶಿಖರ (8,011 ಮೀ) ಸೇರಿ ಮೂರು ಶಿಖರಗಳು 8,000 ಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರವಾಗಿವೆ.
ಸಾವಿನ ಬಲೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳು
ಬ್ರಾಡ್ ಪೀಕ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 8,000 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಇತರ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಏರಬಹುದಾದ ಶಿಖರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆರೆಯ 'ಕೆ2' ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವೂ ಹೌದು. ಆದರೆ, ಇದರ 1.5 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಶಿಖರದ ತುದಿಯು ಆರೋಹಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಘಾತಕ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ 2 ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪ್ 3 ರ ನಡುವಿನ ಇಳಿಜಾರುಗಳು ಭೀಕರ ಹಿಮಪಾತಕ್ಕೆ (Slab Avalanche) ತುತ್ತಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2003 ರ ಜುಲೈ 21 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿಮಪಾತವು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಮೂವರು ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳನ್ನು ಬಲಿಪಡೆದಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ 2015 ರ ಜುಲೈ 20 ರಂದು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿಮಪಾತಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೈ-ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪೋರ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ಆರೋಹಣದ ಇತಿಹಾಸ
1957 ರ ಜೂನ್ 8 ಮತ್ತು 9 ರ ನಡುವೆ ಫ್ರಿಟ್ಜ್ ವಿಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್, ಮಾರ್ಕಸ್ ಷ್ಮಕ್, ಕರ್ಟ್ ಡೈಂಬರ್ಗರ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್ ಬುಹ್ಲ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯು ಯಾವುದೇ ಪೂರಕ ಆಮ್ಲಜನಕ (Oxygen Cylinder), ಎತ್ತರದ ಪೋರ್ಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಶಿಬಿರಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಪೀಕ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಏರಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ 14 ಪ್ರಮುಖ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಏರಬಯಸುವ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಪೀಕ್ ಸಾಧನೆಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.
ದಾಖಲೆಗಳ ವೀರ 'ನಿಮ್ಸ್ದೈ' ನಿರ್ಮಲ್ ಪುರ್ಜಾ
ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ನೇಪಾಳದ ನಿರ್ಮಲ್ ಪುರ್ಜಾ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಲೋಕದ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬ್ರಾಡ್ ಪೀಕ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಏರಿದ್ದರು.
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ (2019): ಪೂರಕ ಆಮ್ಲಜನಕದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ 14 ಎತ್ತರದ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳು 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿ, 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದರು.
ಆಮ್ಲಜನಕ ರಹಿತ ದಾಖಲೆ (2024): ನಂತರ ಪೂರಕ ಆಮ್ಲಜನಕದ ನೆರವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅದೇ 14 ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಯಾಗಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಅಂತಹ ಸಾಹಸಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಇಂದು ಅದೇ ಬ್ರಾಡ್ ಪೀಕ್ನ ಹಿಮಪಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.