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- ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಹಾಸಿಗೆ ಓಕೆ, ಈ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದೇಕೆ? ನೀವೂ ತಿಳಿಯಿರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್!
ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಹಾಸಿಗೆ ಓಕೆ, ಈ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದೇಕೆ? ನೀವೂ ತಿಳಿಯಿರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್!
ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 'ಬೆಡ್ ರನ್ನರ್' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾಕಿರುವ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯ (Bed Runner) ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಇಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದವಾದ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಇದು ಕೇವಲ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಅಲಂಕಾರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲದೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿವೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು!
ಏನಿದು 'ಬೆಡ್ ರನ್ನರ್'?
ಹೋಟೆಲ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು 'ಬೆಡ್ ರನ್ನರ್' (Bed Runner) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಪೂರ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಹೊದಿಕೆಯ ಬದಲು, ಕೇವಲ ಪಾದದ ಬಳಿ ಹಾಕುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
1. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ರಕ್ಷಕ:
ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಸೂಟ್ಕೇಸ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆಯೇ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಂದ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧೂಳು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹೋಟೆಲ್ನ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳಗಿನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಳಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಡ್ ರನ್ನರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಈ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದಾಗ, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗೆ ಕೊಳೆಯಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
2. ಶೂ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಉಡುಪುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ:
ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೂಮಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಶೂ ಧರಿಸಿಯೇ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒರಗುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೂನಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ನೇರವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗೆ ತಗುಲಬಾರದು ಎಂಬುದು ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಡ್ ರನ್ನರ್ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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3. ಕೋಣೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧನೆ:
ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದು ಶುಭ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ನೋಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಸವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಬೆಡ್ ರನ್ನರ್ನ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವು ಕೋಣೆಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೋಣೆಗೆ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
4. ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭ:
ಇಡೀ ಬೆಡ್ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಗೆಯುವುದು ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಬೆಡ್ ರನ್ನರ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು, ಒಗೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೊಂದು ಸಲಹೆ:
ಈ ಬೆಡ್ ರನ್ನರ್ ಅನ್ನು ಮಲಗುವಾಗ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ಮಡಚಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕುರ್ಚಿ ಅಥವಾ ಲಗೇಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಟೀ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನುವಾಗ ಈ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಹಾರ ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು.
ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ 'ಬೆಡ್ ರನ್ನರ್' ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತು ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!
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